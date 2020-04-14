مصر.. ضبط ترسانة ضخمة من الأسلحة لدى أحد المواطنين (صورة)

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر التابعة للشرطة في مصر، من ضبط أحد المواطنين في محافظة أسيوط بالصعيد، يقوم بتحميل ترسانة ضخمة من الأسلحة على متن سيارة نصف نقل.

RT

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ووفقا لبيان الشرطة المصرية تم العثور على 7 قواذف "أر بي جي"، ومدفع رشاش مضاد للطيران، و3 بنادق آلية، وكمية من الطلقات المتنوعة حوالى 10 آلاف طلقة، بالإضافة إلى كمية من المخازن الخاصة بالأسلحة.

وتعد أزمة الأسلحة وامتلاكها في صعيد مصر، من أهم المشاكل الأساسية التي تواجهها الشرطة المصرية، حيث يمتلك بعض المواطنين هناك ترسانات ضخمة من الأسلحة.

المصدر: RT