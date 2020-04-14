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سلاح مصر الجديد قادم إليها

أخبار العالم العربي

سلاح مصر الجديد قادم إليها
RT
الجيش المصري
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أعلنت القوات المسلحة المصرية، أن غواصة (S43) الجديدة، غادرت ألمانيا باتجاه جمهورية مصر العربية تمهيدا لانضمامها للقوات البحرية المصرية.

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الجيش المصري يعلن امتلاكه غواصة جديدة من ألمانيا
الجيش المصري يعلن امتلاكه غواصة جديدة من ألمانيا

وقالت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية: "غادرت الغواصة (S43) من دولة ألمانيا وذلك بعد إتمام استلامها وإنهاء الاستعدادات النهائية لطاقمها وتنفيذ رحلة العودة لأرض الوطن".

وكانت القوات المسلحة المصرية، قد أعلنت أنها تسلمت صباح يوم الخميس الماضي، الغواصة الجديدة من ميناء كيل الألماني، وهي الغواصة الثالثة من طراز (209/1400) التي تتسلمها مصر.

المصدر: RT

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