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الجيش المصري يعلن امتلاكه غواصة جديدة من ألمانيا

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الجيش المصري يعلن امتلاكه غواصة جديدة من ألمانيا
Reuters
غواصة
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أعلنت القوات المسلحة المصرية أنها تسلمت صباح اليوم بميناء كيل الألماني ثالث غواصة مصرية حديثة من طراز (209/1400) رقم ((s43.

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وأوضح الجيش المصري في بيان على صفحته الرسمية، أن هذه الغواصة هي الثالثة من أصل أربع غواصات تعاقدت عليها جمهورية مصر العربية عام 2014.

وأشار إلى أنها تعتبر أحدث فئة من هذا الطراز بالعالم، وذلك بعد إتمام تأهيل الأطقم الفنية والتخصصية العاملة على الغواصة في وقت قياسي وفقا لبرنامج متزامن بكل من مصر وألمانيا وتم تدشين الغواصة (s43) في مايو 2019.

وتعاقدت القوات البحرية المصرية للحصول على 4 غواصات ألمانية من هذه الفئة، حيث تم تدشين الغواصة الأولى والتي حملت اسم "S41" بتاريخ 10 ديسمبر عام 2015، بأحواض مدينة كيل الألمانية، وتم تسليمها ورفع العلم المصري عليها مع تدشين الغواصة الثانية "S42" بتاريخ 12 ديسمبر عام 2016. كما تم تدشين الغواصة الثالثة "S43"، في 3 مايو 2019، وستحمل الغواصة الرابعة اسم "S44" ويتم تدشينها حاليا عام 2020.

المصدر: RT

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