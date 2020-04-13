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عبد المجيد تبون: هذا هو الجهاد الحقيقي!

أخبار العالم العربي

عبد المجيد تبون: هذا هو الجهاد الحقيقي!
AFP
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
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زار الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون المشافي لمتابعة معالجة المصابين بفيروس كورونا.

وأشاد تبون خلال الزيارة بجهود الطاقم الطبي، مؤكدا في الوقت ذاته سيطرة الدولة على الوباء.

وقال: "هذا هو الجهاد الحقيقي" وأنتم أعطيتم مثالا للجميع.

وأعرب عن قناعته بأن بلاده ستخلق مستقبلا ثورة طبية حقيقية ومنظومة صحية قوية.

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كما أكد تبون أنه ستتم إعادة النظر في المنظومة الصحية الوطنية والعمل على تحسين ظروف العاملين في هذا القطاع.

وتتصدر الجزائر الدول العربية من حيث عدد الوفيات بفيروس كورونا، حيث سجلت 293 وفاة، و1914 إصابة منذ تفشي العدوى.

المصدر: وكالات 

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