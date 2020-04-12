كورونا.. الجزائر تستورد كميات كبيرة من المعدات والمستلزمات الطبية الصينية

أعلن وزير الصحة الجزائري عبد الرحمن بن بوزيد، عن استيراد كميات كبيرة من المعدات ومستلزمات الوقاية من كورونا من الصين، رغم الضغط الكبير الذي تعرفه السوق العالمية.

وأكد بن بوزيد استيراد الجزائر 15 مليون من الكمامات الطبية، و100 جهاز تنفس اصطناعي، إضافة إلى كميات معتبرة من الألبسة والنظارات الواقية لمستخدمي الصحة.

كما أعلن عن رفع مخزون الجزائر من دواء "كلوروكين" إلى أكثر من 300 ألف علبة.

وتتصدر الجزائر الدول العربية من حيث عدد الوفيات بفيروس كورونا، حيث سجلت 293 وفاة، و1914 إصابة منذ تفشي العدوى.

المصدر: RT