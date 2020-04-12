إسرائيل تهدد السلطة الفلسطينية بسبب كورونا

أعلن مسؤول أمني إسرائيلي، أن بلاده نقلت تهديدا للسلطة الفلسطينية بالحد من حركة وانتشار الأجهزة الأمنية الفلسطينية، إذا استمر مسؤولو السلطة باتهامها بنشر كورونا في الضفة الغربية.

ونقلت قناة "كان" الإسرائيلية عن المسؤول الأمني قوله، إن "التهديد نقل إلى مسؤولي السلطة ورئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه، عبر قادة الأجهزة الأمنية".

وأضاف: "إسرائيل أبلغت السلطة بأنها ستحد من حرية حركة قوات الأمن الفلسطينية وتحد من انتشارها، بعد أن كانت قد سمحت بتوسيع انتشارها وتنقلها بين المدن والبلدات والقرى الفلسطينية وفي مناطق التماس".

وتابع: "على الرغم من وجود تنسيق وتعاون بين إسرائيل والسلطة في جهود مواجهة كورونا، إلا أن مسؤولين في السلطة بمن فيهم رئيس الحكومة، يواصلون اتهام إسرائيل بالعمل على نشر الوباء في مناطق السلطة، ويتهمون الجنود والمستوطنين بالعمل على ذلك"، معتبرا الأمر "حملة تحريض عنصرية ضد الجنود" الإسرائيليين.

المصدر: "معا"