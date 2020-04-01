اشتيه: لا نقبل وصاية إسرائيلية على إجراءاتنا

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه، على أن "الثغرة الحقيقية في المعركة ضد تفشي كورونا، هي إسرائيل ومستوطناتها وحواجزها وكل إجراءاتها التي تحاول إفشال جهودنا لحماية أبناء شعبنا".

وقال اشتيه عقب الإعلان عن تسجيل 15 إصابة بفيروس كورونا لدى عمال فلسطينيين في إحدى المستوطنات: "استمرار تنقل العمال، بتسهيلات إسرائيلية، بين مدنهم وقراهم وأماكن عملهم يشكل ضربة لكل جهودنا التي اتخذناها بشكل مبكر لوقف انتشار الوباء".

وكتب على صفحته في "فيسبوك": "نرى في السماح للعمال بالتنقل، محاولة لحماية الاقتصاد الإسرائيلي على حساب أرواحهم، لكن اقتصاد إسرائيل ليس أغلى من أرواح أبنائنا".

وأضاف: "هناك تنسيق فلسطيني دولي مع جميع الأطراف في هذا السياق، من خلال منظمة الصحة العالمية التي تتابع مع وزارة الصحة سير الأمور بشكل يومي، والتي بدورها أشادت بإجراءات دولة فلسطين الوقائية".

واستنكر الحديث الإسرائيلي عن "ضم طبي إسرائيلي للضفة الغربية"، وقال: "لا نقبل وصاية إسرائيلية على إجراءاتنا، والمطلوب من إسرائيل أن تتركنا وشأننا".

المصدر: "وكالات فلسطينية"