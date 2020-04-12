تونس تسجل 3 وفيات و22 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في تونس اليوم الأحد، تسجيل 3 وفيات و22 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 31 والإصابات إلى 707، ورفع الحجر عن 19266 شخصا.

وأكدت أن تطور الوضع الوبائي يوضح الانتشار السريع للمرض بعدة مناطق من البلاد، مما يستوجب الالتزام بتطبيق الحجر الصحي الذاتي والحجر الصحي العام كأحد أهم الإجراءات الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا.

ودعت الصحة التونسية كافة المواطنين، للالتزام التام بالحجر واحترام القانون وكل الإجراءات المتخذة من قبل السلطات لحماية الأمن الصحي للبلاد.

المصدر: وسائل إعلام تونسية