الأردن يفرج عن مدير قناة ومدير أخبارها عقب تقرير عن حظر التجول

أكدت قناة "رؤيا" الفضائية الأردنية، الإفراج بكفالة عن مديرها العام ومدير الأخبار فيها، بعد يومين من توقيفهما على خلفية تقرير عن حظر التجول المفروض لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقالت القناة، إن "النيابة العامة لدى محكمة أمن الدولة أخلت مساء الأحد سبيل مدير عام القناة فارس الصايغ، ومدير أخبارها محمد الخالدي بكفالة عدلية".

وجاءت عملية الاعتقال على خلفية بث "رؤيا" تقريرا الأربعاء الماضي، شمل لقاءات مع عمال مياومين تضرروا نتيجة حظر التجول الذي فرضته الحكومة لمنع تفشي الفيروس داخل المملكة.

وقررت الحكومة الأردنية في مارس الماضي، تعطيل عمل الوزارات والدوائر والمؤسسات والمدارس حتى منتصف أبريل الحالي في إطار جهودها لاحتواء كورونا.

وسجلت في الأردن 381 إصابة مؤكدة بالفيروس، بينها سبع حالات وفاة، إضافة إلى 177 حالة تعافي غادرت المستشفيات.

المصدر: "أ ف ب"