أول تعليق لقناة "رؤيا" الأردنية بعد توقيف مديرها ومدير الأخبار

علقت قناة "رؤيا" الفضائية الأردنية، اليوم الجمعة، على توقيف الأجهزة الأمنية لمديرها ومدير الأخبار فيها، مساء أمس الخميس.

وقالت القناة في بيان، إنها كانت وستبقى داعمة لجهود الدولة الأردنية بكافة الأزمات باعتبارها جزءا من إعلام الدولة الأردنية الذي يعمل بمهنية عالية وبحس وطني مسؤول.

وأكدت القناة احترامها لمبدأ سيادة القانون واستقلال ونزاهة القضاء الأردني العادل، حسبما أورده الموقع الإلكتروني الخاص بها.

كما "يؤكد مجلس إدارة القناة برئاسة ميشيل الصايغ على ثقته بجهود الدولة الأردنية في حماية الوطن والمواطن منذ بداية أزمة جائحة كورونا تحت قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه".

ويأتي ذلك بعد أن أوقفت الأجهزة الأمنية مالك ومدير القناة فارس الصايغ، ومدير الأخبار فيها محمد الخالدي، على خلفية نشر إحدى المواد الإعلامية على شاشة "رؤيا" ومنصاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ولم تكشف الجهات الرسمية عن سبب التوقيف، إلا أن بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل عزت التوقيف إلى بث وإعادة بث مواد إعلامية تحريضية في توقيت حساس، في حين قال آخرون إن القناة نشرت تقريرا استطلعت خلاله آراء مواطنين يعملون بالأجر اليومي، ظهر البعض خلاله يلوحون بالتجارة في المخدرات في حال لم يسمح لهم بالعمل.

المصدر: رؤيا الأردنية، وكالات