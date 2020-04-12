مصر تفرض قيودا على صلاة الجنازة بسبب تفشي فيروس كورونا

أكد وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة، ضرورة وجود قيود على أداء صلاة الجنازة في ظل تفشي فيروس كورونا بالبلاد.

وقال جمعة في بيان اليوم الأحد "يتطلب فى الظرف الراهن تقليل عدد المشيعين للمتوفي إلى الحد الأدنى الذي تتحقق به الكفاية من الأهل والأقربين... ولا شك أن خشية انتقال عدوى فيروس كورونا عذر معتبر شرعا - أن لا يحرم نفسه من الأجر والثواب، أن يصلى صلاة الغائب في بيته على من فقد ممن يحب".

وتابع "فيصير بذلك من صلى على كل جنازة عشرات الآلاف بل ربما عشرات الملايين من المصلين، وفي ذلك كثير من الرحمة للميت ومواساة لأهله".

وأضاف وزير الأوقاف المصري في بيانه: "وإذا كان ذلك جائزا في غير وقت الجائحة فإنه في أوقات الجوائح أولى، مع تأكيدنا على عدم جواز الاجتماع لذلك في الظروف الراهنة".

المصدر: البوابة الإكترونية لوزارة الأوقاف