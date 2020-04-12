سوريا.. توقف آبار في حقلي الشاعر وحيان للغاز وزيادة تقنين الكهرباء

أعلنت الحكومة السورية أن توقف عدد من الآبار، أدى إلى خروج كميات كبيرة وانعكس على الشبكة الكهربائية.

وأوضحت رئاسة الوزراء في بيان مقتضب على صفحتها في "فيسبوك" أنه "نتيجة للوضع الأمني في منطقة البادية والذي أدى إلى توقف عدد من الآبار في حقول حيان والشاعر وخروج كميات كبيرة من الغاز الأمر الذي انعكس بشكل حاد على الشبكة الكهربائية وبالتالي زيادة ساعات التقنين خلال الفترة الحالية".

وأضافت رئاسة الوزراء أن ذلك أدى إلى "نقصان كميات الغاز الواردة إلى محطات توليد الكهرباء وانخفاض إنتاج الكهرباء حوالي 30%".

وأشارت إلى أن "الموضوع قيد المتابعة حتى عودة الوضع الطبيعي وتعويض الكميات المفقودة".

وسبق أن خرج حقل الشاعر، وهو أكبر حقل للغاز في البلاد، عن سيطرة الحكومة أكثر من مرة خلال الأزمة المستمرة في البلاد حتى استعادته القوات الحكومية عام 2017.

وكان آخر استهداف يطال المنطقة جرى منذ تموز الماضي، وذكرت وكالة "سانا" الرسمية آنذاك أن خط نقل الغاز الواصل بين حقل الشاعر ومعمل غاز إيبلا بريف حمص الشرقي تعرض لعمل إرهابي ما أدى إلى خروجه من الخدمة.

وينقل الخط 2.5 مليون متر مكعب من الغاز يوميا إلى معمل إيبلا ومنه لمحطات توليد الكهرباء.