فتح معبر رفح أمام الفلسطينيين الراغبين بالعودة إلى غزة

دعت سفارة دولة فلسطين بالقاهرة المواطنين الفلسطينيين المتواجدين في مصر، والراغبين بالعودة الى قطاع غزة، إلى ضرورة الاستفادة من الفرصة المتاحة في الشهر الحالي.

وطلبت السفارة من المواطنين، التوجه إلى معبر رفح البري بين مصر وقطاع غزة، بدء من 13 أبريل وحتى 16 منه، حيث يعمل المعبر وفق الآليات المتبعة.

وورد في بيان عن السفارة: "شكر سفير دولة فلسطين ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير دياب اللوح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والأجهزة المصرية المعنية، نظير جهودهم الدائمة والدؤوبة في تخفيف الأعباء على أبناء الشعب الفلسطيني فى قطاع غزة، ودعم القضية الفلسطينية العادلة، ومناصرة الحقوق الفلسطينية في كافة المنابر السياسية والدبلوماسية والحقوقية".

المصدر: RT