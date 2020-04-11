كردستان العراق.. شفاء مريض بالسرطان من فيروس كورونا

أعلنت صحة محافظة أربيل في كردستان العراق اليوم السبت، عن الشفاء التام لمريض بالسرطان من إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال المدير العام للصحة دلوفان محمد، إن "المصاب يبلغ من العمر 49 عاما، وأنه مكث في المستشفى 20 يوما، قبل أن تثبت الفحوصات المختبرية اكتسابه الشفاء التام من الفيروس".

وأضاف، أنه "بالرغم من أن العلم يؤكد أن الفيروس يشكل تهديدا أكبر لكبار السن، والذين يعانون من أمراض مزمنة أو خطيرة، إلا أن الفحوصات الأخيرة للمريض بالسرطان والذي أصيب بكورونا جاءت سلبية، وأكدت خلوه من الفيروس".

ووصلت الإصابات بفيروس كورونا في إقليم كردستان العراق حتى يوم السبت، إلى 325 إصابة، منها 145 حالة شفاء، و4 حالات وفاة كان آخرها امرأة تبلغ من العمر 65 عاما.

المصدر: "رووداو"