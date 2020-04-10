العراق يسجل وفاة واحدة و47 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم الجمعة، عن تسجيل 47 إصابة بكورونا المستجد، وحالة وفاة واحدة.

وذكر بيان عن الوزارة: "سجلت مختبراتنا اليوم 47 إصابة جديدة في محافظات بغداد والنجف والسليمانية وأربيل ودهوك وديالى وواسط وذي قار والبصرة والمثنى وصلاح الدين".

وأضاف: "تم تسجيل حالة وفاة واحدة في العاصمة بغداد"، مشيرا إلى أن "الوزارة فحصت، 1785 نموذجا في كافة المختبرات المختصة ومن ضمنها مختبرات إقليم كردستان العراق".

وأشار البيان، إلى أن "مجموع الإصابات بلغ 1279 إصابة، والوفيات 70 حالة، بينما بلغت حالات الشفاء 550".

المصدر: RT