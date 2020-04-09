العراق.. 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم الخميس، تسجيل 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا، دون تسجيل أي وفيات جديدة.

وذكر بيان للوزارة: "سجلت مختبراتنا اليوم 30 إصابة جديدة في محافظات بغداد، والنجف، والسليمانية، وأربيل، وديالى، وواسط، وذي قار، والبصرة، والمثنى، وكركوك، وكربلاء".

وأشار إلى أن "الوزارة فحصت خلال الـ24 ساعة الماضية 2052 نموذجا في كافة المختبرات المختصة ومن ضمنها مختبرات إقليم كردستان العراق".

وأضاف أنه تم تسجيل 44 حالة شفاء خلال 24 ساعة، موضحة أن إجمالي الإصابات في البلاد بلغ 1232 إصابة، والوفيات 69 حالة، بينما بلغت حالات الشفاء 296.

المصدر: RT