العراق يستأنف الرحلات الاستثنائية ويفتح أجواءه جزئيا

أعلن مدير عام سلطة الطيران المدني في العراق دريد يحيى جاسم اليوم الجمعة، عن استئناف الرحلات الاستثنائية، وفتح الأجواء والمطارات العراقية بشكل جزئي.

وقال جاسم إنه "تم إيقاف تعليق الرحلات الاستثنائية عبر فتح الأجواء والمطارات العراقية لغرض عودة مواطنينا العالقين في الخارج إلى البلاد، استنادا لقرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، ووفق توصيات وزارة الصحة في ضوء آلية التعامل مع العائدين للوطن خلال فترة تفشي كورونا".

وأضاف، أن "هناك جهودا وأعمالا تبذل من أجل تهيئة المستلزمات الأساسية لعودة العراقيين في الخارج وفق توقيتات محددة من خلال تنسيق أدوار العمل مع الجهات المعنية لاسيما مع وزارتي الصحة والخارجية وكذلك مع وزارة النقل لغرض تهيئة أعداد وجداول الرحلات الجوية لهم".

وأوضح أن "العائدين سيخضعون لإجراءات الفحوصات الطبية والحجر الصحي اللازمة لهم لغرض التأكد من سلامتهم من فيروس كورونا المستجد من قبل اللجان المختصة المتواجدة في جميع المطارات العراقية".

المصدر: "السومرية نيوز"