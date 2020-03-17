العراق يغلق المطارات الداخلية والدولية بسبب كورونا

أعلنت وزارة النقل العراقية اليوم الثلاثاء، تعليق رحلاتها الجوية لجميع القطاعات الداخلية والخارجية ابتداء من اليوم الثلاثاء وحتى 24 من الشهر للسيطرة على انتشار فيروس كورونا.

إقرأ المزيد

وذكر بيان للوزارة: "يأتي قرار إيقاف رحلات الناقل الوطني التزاما بقرارات لجنة الأمر الديواني المتعلقة بتطورات الوضع الصحي والإجراءات الاحترازية للحد من خطر انتشار الفيروس".

وأضاف البيان: "تؤكد الوزارة لمواطنيها الكرام حرصها والتزامها التام والمستمر بقرارات اللجنة وتوصيات منظمة الصحة العالمية وتنظيمها المكثف للحملات الوقائية واتخاذ كافة التدابير الوقائية لمنع تفاقم الأزمة الوبائية في العراق وحفاظا على سلامة المواطنين من خطر الإصابة بالفيروس".

المصدر: RT