شرطة الرياض تقبض على منتحلي صفة رجال الأمن لسلب المارة

أعلنت شرطة منطقة الرياض بالسعودية، القبض على شخصين ارتكبا عددا من جرائم السلب بعد انتحالهما صفة رجال الأمن.

وقال المتحدث باسم شرطة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، إن "المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشعبة التحريات والبحث الجنائي من القبض على شخصين تورطا بارتكاب عدد من الجرائم، تمثلت بانتحال صفة رجال الأمن، وسلب المواطنين".

وأضاف، أن "المتهمين سرقا ما بحوزة المواطنين من نقود وممتلكات باستخدام مركبة، تمت سرقتها بالقوة تحت تهديد السلاح الأبيض".

وتابع: "بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهما، وهما (مواطنان في العقد الثالث من العمر)، أقرا بارتكاب 4 جرائم بالنمط والسلوك الإجرامي ذاته".

وأشار التويجري إلى أن قيمة المبالغ المسلوبة قاربت الـ20 ألف ريال، وأنه تمت إحالتهما إلى النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.

المصدر: "سبق"