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السيسي ينفعل للمرة الثانية على مسؤول في الشارع بسبب فيروس كورونا (فيديو)

أخبار العالم العربي

السيسي ينفعل للمرة الثانية على مسؤول في الشارع بسبب فيروس كورونا (فيديو)
الرئيس المصري في الشارع
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نشرت وسائل الإعلام المصرية فيديو جديدا للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لحظة مروره على أحد الجسور قيد الإنشاء، وتوبيخه مسؤولا بسبب عدم التقيد بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

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وظهر الرئيس المصري في الفيديو وهو يوجه حديثه لأحد المسؤولين عن إنشاء الطريق الجديد، بلهجة عنيفة بسبب ترك العمال دون أدوات وقاية من فيروس كورونا.

وكان الرئيس المصري قد توقف أمس الخميس بسيارته في الشارع وقام بتوبيخ ضباط في الجيش المصري، تابعين للهيئة الهندسية للقوات المسلحة بسبب ترك العاملين دون كمامات أو إجراءات وقائية من فيروس كورونا.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

 

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