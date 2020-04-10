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الكشف عن تفاصيل وفاة طبيب مصري كبير بفيروس كورونا

أخبار العالم العربي

الكشف عن تفاصيل وفاة طبيب مصري كبير بفيروس كورونا
Reuters
سيارة إسعاف - مصر
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كشفت نقابة الأطباء في مصر عن وفاة طبيب بفيروس كورونا يدعى طارق شكري، استشاري بالأمراض النفسية والعصبية وعلاج الإدمان، ووكيل مستشفى العباسية للصحة النفسية.

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الكشف عن تفاصيل وفاة أول طبيب مصري بفيروس كورونا
الكشف عن تفاصيل وفاة أول طبيب مصري بفيروس كورونا

وأشارت النقابة إلى أن الطبيب توفي في قسم الرعاية المركزة بمستشفى حميات العباسية يوم الجمعة الماضي بعد إصابته بفيروس كوفيد-19.

وأوضحت أنه تم نقله لمستشفى حميات العباسية بعد ارتفاع في درجة الحرارة والتهاب حاد بالرئتين تبعه اضطراب في الإدراك وفشل في الجهاز التنفسي ولم تنجح محاولات إسعافه.

وكان أول طبيب مصري قد توفي بفيروس كورونا خلال شهر مارس الماضي، بعدما تم تقييم حالته بدرجة حرجة للغاية حيث كانت نسبة الأوكسجين بالدم منخفضة جدا مع ارتفاع شديد في ضغط الدم وضيق حاد بالتنفس.

المصدر: RT

 

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