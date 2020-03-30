الكشف عن تفاصيل وفاة أول طبيب مصري بفيروس كورونا

كشفت الهيئة العامة للرعاية الصحية فرع بورسعيد بمصر تفاصيل وفاة أول طبيب مصري بفيروس كورونا ويدعى أحمد عبده اللواح.

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وقالت الهيئة إنه فى تمام الساعه العاشرة والنصف من مساء أول أمس السبت وردت مكالمة من طبيب آخر للإبلاغ عن الحالة منوها بأنها حرجة للغاية، ومؤكدا أنها إيجابية لفيروس كورونا، وربما تحتاج إلى جهاز تنفس صناعي.

وأشارت الهيئة العامة للرعاية الصحية إلى أنه تم تجهيز غرفة استقبال الحالات الحرجة بقسم الطوارئ بجهاز تنفس صناعي وطاقم طبي مكون من مدير المستشفى وطبيب الرعاية المركزة وطبيب الطورائ وطاقم التمريض المدرب على التعامل مع حالات كورونا المستجد.

وتابعت: "تم تقييم حالة الطبيب بدرجة حرجة للغاية حيث كانت نسبة الأوكسجين بالدم منخفضة جدا مع ارتفاع شديد في ضغط الدم وضيق حاد بالتنفس وتم التعامل معه وإعطاء العلاج اللازم لارتفاع ضغط الدم".

وقالت الهيئة: "بعد إجراءات كثيرة وتحسن ملحوظ في حالته الصحية، حدث تدهور مفاجئ في الحالة الصحية للطبيب ووافته المنية في تمام الساعة الثانية عشرة وثلاثين دقيقة".

المصدر: وسائل إعلام مصرية