في أول تعليق على وصول كورونا إلى اليمن.. الحوثيون يهددون حكومة هادي

وجهت حكومة الإنقاذ الوطني اليمنية الموالية لجماعة الحوثيين مع الإعلان عن تسجيل أول إصابة بكورونا في البلاد اليوم، تهديدا للحكومة المعترف بها دوليا.

وألمح نائب وزير الخارجية في حكومة الإنقاذ التي تتخذ من العاصمة صنعاء مقرا لها حسين العزي عبر حسابه في "تويتر" اليوم الجمعة، بإمكانية قصف المنافذ الخاضعة لسيطرة حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المدعومة من قبل التحالف العربي في حال عدم إغلاقها.

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وتابع مخاطبا حكومة هادي: "هل حان الوقت لتغلقوا المنافذ المحتلة؟ أم أن علينا إغلاقها بطريقتنا؟".

وشدد على عدم قدرة حكومة هادي على ضبط الأوضاع في المنافذ، وأعرب عن أمله في "وعي الجماهير.. للضغط بشتى الطرق والوسائل لإغلاق تلك المنافذ المحكومة بالإهمال وانعدام روح التعاون".

وقال العزي إن إغلاق المنافذ يمثل "ضرورة وطنية وإنسانية"، مضيفا أن حكومة هادي "تجردت من كل القيم والأخلاق" وترفض توحيد الجهود في مكافحة الوباء وتمتنع عن تزويد حكومة الإنقاذ بكشوفات أسماء القادمين.

ووجه نداء إلى سكان المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليا، داعيا إياهم إلى "استنهاض دورهم في فرض التدابير الاحترازية وخصوصا في المنافذ والأمل في الله وفيهم كبير".

المصدر: RT