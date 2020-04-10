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مصر.. السكك الحديدية تصدر بيانا بعد اصطدام قطارين وخروج أحدهما عن القضبان (صور)

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مصر.. السكك الحديدية تصدر بيانا بعد اصطدام قطارين وخروج أحدهما عن القضبان (صور)
التصادم
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نفت هيئة السكك الحديدية المصرية في بيان اليوم الجمعة، صحة ما تداولته بعض المواقع الإعلامية عن تصادم قطارين على خط مرسي مطروح، مطالبة الجميع بتحري الدقة والمهنية في نشر الأخبار.

مصر.. السكك الحديدية تصدر بيانا بعد اصطدام قطارين وخروج أحدهما عن القضبان (صور)احتكاك القطارات

وأشار البيان إلى أن "البوجي" الأمامي من العربة قبل الأخيرة من قطار إكسبريس 1206 القاهرة مرسى مطروح سقط، وأدى إلى احتكاكه بجرار قطار الركاب رقم 299 القادم من مرسى مطروح للإسكندرية وذلك أثناء عمل مقابلة للقطارين داخل محطة غزال بخط القباري مرسى مطروح ولم يسفر ذلك عن وقوع أي إصابات أو وفيات.

مصر.. السكك الحديدية تصدر بيانا بعد اصطدام قطارين وخروج أحدهما عن القضبان (صور)خروج القطار

ويظهر الفيديو احتكاك إحدى عربات القطارات بقاطرة أخرى، وخروجها عن مسارها.

المصدر: الأهرام

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