مصر.. السكك الحديدية تصدر بيانا بعد اصطدام قطارين وخروج أحدهما عن القضبان (صور)

نفت هيئة السكك الحديدية المصرية في بيان اليوم الجمعة، صحة ما تداولته بعض المواقع الإعلامية عن تصادم قطارين على خط مرسي مطروح، مطالبة الجميع بتحري الدقة والمهنية في نشر الأخبار.

وأشار البيان إلى أن "البوجي" الأمامي من العربة قبل الأخيرة من قطار إكسبريس 1206 القاهرة مرسى مطروح سقط، وأدى إلى احتكاكه بجرار قطار الركاب رقم 299 القادم من مرسى مطروح للإسكندرية وذلك أثناء عمل مقابلة للقطارين داخل محطة غزال بخط القباري مرسى مطروح ولم يسفر ذلك عن وقوع أي إصابات أو وفيات.

ويظهر الفيديو احتكاك إحدى عربات القطارات بقاطرة أخرى، وخروجها عن مسارها.

المصدر: الأهرام