مسؤول عراقي سابق يصدر حزمة نصائح لأي رئيس حكومة مكلف

قدم رئيس هيئة النزاهة السابق في العراق حسن الياسري اليوم الجمعة، نصيحة لرئيس الحكومة المكلف في العراق، دون الإشارة لاسمه.

وقال الياسري في بيان صحفي: "أنصح كل رئيس حكومة مكلف، بأنه ليس من شأنه إلقاء الخطب ولا إجراءات اللقاءات التلفزيونية ولا اللقاء بسفراء الدول الأجنبية ولا الاجتماع ببعض وزراء حكومة تصريف الأعمال ووزاراتها ولا الحديث عن منهاجه الحكومي".

وأضاف، أن "هذه بدعة سيئة تنبئ عن قلة الخبرة وعدم إدراك وضع التكليف، فالمكلف ليس برئيس حكومة من الناحية الدستورية، والإخفاق محتمل لكل مكلف".

وأشار، إلى أن "كل ما على المكلف القيام به يتمثل بالسعيِ الحثيث لتشكيل الحكومة وخلال المدة الدستورية، بعيدا عن الضجيج الإعلامي، وبعد ذلك نيل ثقة البرلمان، فإذا حاز ذلك بدأ بمشروعه ومنهاجه ولقاءاته وخطاباته".

المصدر: RT