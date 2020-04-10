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قطر.. 136 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

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قطر.. 136 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة
Reuters
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شهدت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في قطر اليوم الجمعة ارتفاعا بـ136 حالة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكدت وزارة الصحة في تقريرها اليومي بشأن وضع تفشي الفيروس، أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة في البلاد بلغ بذلك 2512 حالة.

وتماثل 21 مريضا للشفاء خلال اليوم الأخير، وارتفعت حصيلة المتعافين إلى 227 شخصا.

ويتلقى 2279 مصابا بكورونا الآن الرعاية في المستشفيات، وارتفع عدد الأشخاص الذين تم فحصهم خلال اليوم الأخير بـ2195، إلى 45339 شخصا.

ولم تسجل خلال الساعات الـ24 الماضية وفيات جديدة بسبب كورونا في قطر، ولا تزال حصيلة الضحايا عند مستوى ست وفيات.

وسجلت في قطر أمس 166 إصابة جديدة بكورونا في ارتفاع طفيف مقارنة مع معدلات اليوم السابق.

المصدر: RT

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