الزعيم الكوري الشمالي يشرف على تدريبات عسكرية (صور)

أشرف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، على تدريبات للمدفعية عشية عقد مجلس الشعب الأعلى جلسته المقررة اليوم 10 أبريل.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الجمعة، إن التدريبات جرت بهدف التعرف على قوة البنادق الخفيفة والأسلحة الثقيلة والحكم على القدرات القتالية لقذائف المدفعية وتقديرها.

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وأثنى الزعيم كيم على قدرة الفيلق الذي تمكن من إصابة جميع الأهداف السرية بذخائر المدفعية وسجل درجات ممتازة، ومنحه الميداليات والشارات وغيرها بحسب الوكالة.

وعبر كيم عن ارتياحه الكبير من نتائج التدريبات، متحدثا مرارا عن الرماية المدهشة أثناء التدريبات.

وجاءت الأنشطة المعلنة للزعيم كيم بعد مرور حوالي 3 أسابيع من إشرافه على اختبار سلاح تكتيكي موجه تم تطويره حديثا في يوم 21 مارس الماضي.

يشار إلى أن كوريا الشمالية أجرت سلسلة من اختبارات الأسلحة وتدريبات إطلاق المدفعية هذا العام بعد توقف دام أشهر.

ففي شهر مارس وحده، أجرت 4 اختبارات أسلحة رئيسية، بما في ذلك إطلاق مقذوفات قصيرة المدى.

الصدر: يونهاب