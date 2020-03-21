كوريا الشمالية تطلق صاروخين قصيري المدى تجاه بحر اليابان

أطلقت كوريا الشمالية، اليوم السبت، صاروخين باليستيين قصيري المدى باتجاه بحر اليابان.

وذكرت وكالة يونهاب، نقلا عن مصادر عسكرية كورية جنوبية، اليوم السبت، أن "كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين قصيري المدى على البحر الشرقي من مقاطعة بيونغان الشمالية"​​​.

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وكانت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، أعلنت في التاسع من مارس، أن كوريا الشمالية أطلقت 3 مقذوفات مجهولة الهوية تجاه بحر اليابان.

المصدر: وكالات

