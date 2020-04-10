لأول مرة في اليمن.. فرض حظر تجوال في مدينة الشحر وأنباء عن اكتشاف إصابة بكورونا

فرضت السلطات المحلية في محافظة حضرموت جنوب شرق اليمن حظر تجوال كامل على مدينة الشحر الساحلية منذ ساعات الصباح الأولى.

وتحدثت مصادر إعلامية محلية عن اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا لبحار أجنبي دخل عبر ميناء الشحر.

ووفق مراسلنا فإن قرار حظر التجوال لم يصدر مسبقا، وفرضته السلطات هناك للمرة الأولى، معلنة ذلك عبر مكبرات الصوت المركبة فوق سيارات الدفاع المدني التي تطوف مدينة الشحر لتحذير المواطنين من الخروج.