وفاة قائد عسكري عراقي بفيروس كورونا

توفي اليوم الخميس قائد عسكري برتبة عميد في الجيش العراقي، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

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ونعى رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول ركن عثمان الغانمي، العميد محمد مهدي الحمداني الذي توفي بسبب إصابته بفيروس كورونا.

وقال الغاني: "باسمي وباسم جميع قادة وضباط ومنتسبي رئاسة أركان الجيش أتقدم بأحر التعازي إلى عائلة المغفور له العميد محمد مهدي الحمداني، والذي تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاته نتيجة إصابته بكورونا أثناء مرافقته لزوجته خلال علاجها في تركيا".

المصدر: RT