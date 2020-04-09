ليبيا.. ارتفاع إصابات كورونا في بنغازي إلى 4

أعلن أحمد الحاسي الناطق باسم اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة وباء كورونا التابعة للحكومة الليبية المؤقتة، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في بنغازي إلى 4 حالات.

وقال الحاسي إنه تم إجراء فحص لـ86 حالة مشتبه بإصابتها بالفيروس منذ صباح أمس وحتى الساعة الخامسة من مساء اليوم، لافتا إلى استلام 62 نتيجة، 59 حالة منها سالبة، وثلاث حالات موجبة، فيما لاتزال 24 عينة تحت الاختبار.

وأكد أن العدد الكلي للحالات الموجبة في بنغازي ارتفع إلى أربع، منها الحالة الصفرية التي تم اكتشافها الثلاثاء الماضي، لافتا إلى أن فرق الرصد والتقصي تتتبع المخالطين، وفقا لجدول وإجراءات محكمة.

وأضاف أن الحالة الأولى في بنغازي، كانت لمواطن ليبي يبلغ من العمر 55 عاما، ويعاني من مشاكل صحية في الرئتين، وقدم من تركيا إلى ليبيا عبر تونس، قبل 20 يوما.

المصدر: بوابة الوسط