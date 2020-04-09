الكشف عن سبب طرد السورية هيام صبحي البادي من مصر

كشفت مصادر لـRT، عن سبب قرار مصر طرد الشابة السورية هيام صبحي البادي التي تبلغ من العمر 19 عاما، بأمر من وزير الداخلية المصري اللواء محمود توفيق.

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وأوضحت المصادر أن هيام صبحي البادي شابة سورية، تمتلك حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي قامت فيها بالتطاول على مصر بشكل غير لائق.

وأشارت المصادر إلى أن هيام صبحي لا تعبر عن المواطنين السوريين المتواجدين في مصر، لكنها حالة استثنائية حيث قامت بالتطاول على البلاد، ولا تقوم مصر بطرد أي شخص إلا بعد تحر دقيق ومعلومات موثقة.

وكانت الجريدة الرسمية في مصر قد نشرت قرار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية طرد المواطنة السورية هيام صبحي البادي البالغة من البلاد.

المصدر: RT