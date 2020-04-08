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مصر تطرد السورية هيام صبحي من البلاد

أخبار العالم العربي

مصر تطرد السورية هيام صبحي من البلاد
Reuters
الأمن المصري
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نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، حول طرد المواطنة السورية هيام صبحي البادي البالغة من العمر 19 سنة من البلاد.

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وبحسب الجريدة الرسمية في مصر، فإن القرار جاء بطرد الشابة السورية لأسباب تتعلق بالحق العام، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وبحسب الجريدة يأتي ذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بمصر والخروج منها وتعديلاته، وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة في 25 فبراير 2020.

ووفقا للقانون المصري تتخذ الجهات المعنية قرارات بإبعاد أو ترحيل مواطن من دولة عربية، يكون هناك فحص كامل من قبل عدة جهات سيادية ومعلومات موثقة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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