 
مباشر
عاجل
الصحة السعودية: تسجيل 355 إصابة جديدة بـفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3287

الخارجية السورية: تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن بلدة اللطامنة مضلل ومفبرك

أخبار العالم العربي

الخارجية السورية: تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن بلدة اللطامنة مضلل ومفبرك
mofa.gov.sy
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nml8

اعتبرت وزارة الخارجية السورية، أن تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول استخدام مواد سامة في بلدة اللطامنة عام 2017 مضلل، وتضمن استنتاجات مزيفة ومفبركة.

إقرأ المزيد
حميميم: لا انتهاك في إدلب من قبل الفصائل الموالية لأنقرة منذ الثلاثاء
حميميم: لا انتهاك في إدلب من قبل الفصائل الموالية لأنقرة منذ الثلاثاء

وأشارت الخارجية السورية إلى أن الهدف من التقرير تزوير الحقائق واتهام الحكومة السورية.

وشددت الخارجية السورية على أن "استنتاجات هذا التقرير تمثل فضيحة أخرى للمنظمة وفرق التحقيق فيها، تضاف إلى فضيحة تقرير حادثة دوما 2018، وأن كل هذه الادعاءات المفبركة والاتهامات الباطلة لن تثني سوريا عن متابعة حربها على الإرهاب وتنظيماته وداعميه في إطار الدفاع المشروع عن سيادتها".

ودانت دمشق بأشد العبارات ما جاء في تقرير ما يسمى "فريق التحقيق وتحديد الهوية" غير الشرعي، ورفضت ما جاء فيه شكلا ومضمونا، كما نفت نفيا قاطعا قيامها باستخدام الغازات السامة في بلدة اللطامنة أو في أي مدينة أو قرية سورية أخرى.

وختم بيان الخارجية السورية، مشيرا إلى أن التقرير اعتمد على مصادر أعدها وفبركها إرهابيو جبهة النصرة، وجماعة "الخوذ البيضاء" الإرهابية، تنفيذا لتعليمات مشغليهم في الولايات المتحدة وتركيا وبعض الدول الغربية المعروفة.

المصدر: سانا

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا