حميميم: لا انتهاك في إدلب من قبل الفصائل الموالية لأنقرة منذ الثلاثاء

أعلن رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، أوليغ جورافليوف، أن المركز لم يرصد أي عملية قصف في منطقة إدلب لخفض التصعيد من قبل الفصائل الموالية لتركيا، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

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وفي موجز صحفي يومي، أكد رئيس مركز المصالحة التابع لوزارة الدفاع الروسية، أن قناة الاتصال الدائم بين المركز الروسي والجانب التركي تضمن التواصل العملياتي المستمر بين عسكريي الجانبين.

كما أفاد جورافليوف بأن الشرطة العسكرية الروسية تواصل دورياتها في محافظتي حلب والحسكة السوريتين، مضيفا أن الطيران الحربي الروسي نفذ، خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، دورية جوية في مسار مطار كويرس - مطار متراس - خانيك فوقاني - عين عيسى - المزرعة - بئر حميد - مطار كويرس.

وكانت التفاهمات التي توصل إليها الرئيسان الروسي، فلاديمير بوتين، والتركي، رجب طيب أردوغان، أثناء محادثاتهما في موسكو، في 5 مارس الماضي، أسفرت عن إنهاء الأزمة التي شهدتها منطقة إدلب لخفض التصعيد، في شمال غرب سوريا، جراء سلسلة مواجهات بين القوات الحكومية السورية ووحدات الجيش التركي المنتشرة في المنطقة.

المصدر: نوفوستي