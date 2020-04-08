وزير الصحة التونسي: بعض وفيات كورونا لا تظهر عليها علامات الإصابة بالفيروس (فيديو)

قال وزير الصحة التونسي عبد اللطيف المكي، اليوم الأربعاء، إن بعض وفيات فيروس كورونا المستجد لا تظهر عليها علامات الإصابة بالفيروس أبدا.

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وأوضح وزير الصحة خلال لقاء مع قناة "التاسعة" التونسية المحلية، أن عددا من الوفيات لم تظهر عليها أعراض ارتفاع درجات الحرارة والعطس وإنما يباغتهم الموت فجأة.

وأضاف المكي أنه "بعد أن لاحظوا وجود حالات وفيات بصفة فجائية (تبين أنها مصابة بالفيورس) تم إجراء فحوصات واستنتجنا أن كوفيد-19 من الممكن أن يتسبب في تخثر الدم ينتج عنه انسداد في الأوعية الدموية الذي يتسبب في الوفاة".

وقال وزير الصحة إن "تونس والعالم يواجهون عدوا مجهولا وأسلحته مجهولة ويظل يفاجئنا كل مرة".

ورجح عبد اللطيف المكي أن يكون سيناريو انتشار فيروس كورونا في تونس معتدلا، مشيرا إلى أن الدولة تضع في اعتبارها السيناريو الأسوأ".

المصدر: وسائل إعلام تونسية