صورة لأمير الرياض "في منزله" بعد تقارير حول نقله للعناية المركزة بسبب "إصابته" بكورونا
نشر الأمير السعودي، فهد بن مصعب آل سعود، صورة قالت إنها توثق تواجد أمير منطقة الرياض، فيصل بن بندر بن عبد العزيز، في منزله، بعد تقارير إعلامية عن "إصابته" بفيروس كورونا.
وكتب الأمير فهد، مساء اليوم الأربعاء، عبر "تويتر"، في رد على تغريدة لقناة "الجزيرة مباشر" القطرية، قالت فيها إن الأمير فيصل نقل إلى غرفة العناية المركزة: "الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض حفظه الله ورعاه مساء اليوم بمنزله بمدينة الرياض".
الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز— فهد بن مصعب بن سعود آل سعود (@fmsaa1) April 8, 2020
أمير منطقة #الرياض حفظه الله ورعاه ❤️
مساء اليوم بمنزله بمدينة الرياض .. pic.twitter.com/Ya0H9gqpts
كما نشر الصحفي السعودي، محمد الحربي، مقطع فيديو للأمير أرفقه بتعليق: "فيصل بندر أمير الرياض في منزله وبخير وبأتم صحة وعافية".
#فيصل_بندر#أمير_الرياض في منزله وبخير وبأتم صحة وعافية.. pic.twitter.com/3xc5NDkKam— محمد الحربي (@alharby_m) April 8, 2020
وسبق أن قالت "نيويورك تايمز" الأمريكية، استنادا إلى مصادر لها، أن حوالي 150 شخصا من أفراد العائلة المالكة السعودية قد يكونوا مصابين فيروس كورونا.
ونقلت الصحيفة عن طبيبين، قالت إنهما على صلة بمستشفى الملك فيصل، ومصدرين قالت إنهما قريبان من العائلة المالكة، أن أمير الرياض نقل إلى العناية المركزة بعد إصابته بالعدوى.
المصدر: RT