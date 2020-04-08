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مصدر لـRT: الرئيس العراقي سيكلف رئيس المخابرات بتشكيل الحكومة اليوم

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مصدر لـRT: الرئيس العراقي سيكلف رئيس المخابرات بتشكيل الحكومة اليوم
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رئيس جهاز المخابرات العراقي، مصطفى الكاظمي
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أعلن مصدر سياسي عراقي، اليوم الأربعاء، أن الرئيس العراقي، برهم صالح، سيكلف رئيس جهاز المخابرات الوطني، مصطفى الكاظمي، بتشكيل الحكومة الانتقالية يوم الخميس.

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وقال المصدر لـRT، إن "مجموعة من القيادات الشيعية اجتمعت، مساء اليوم، في منزل زعيم تيار الحكمة، عمار الحكيم، وبحضور المكلف بتشكيل الحكومة، عدنان الزرفي، وأقنعوه بالاعتذار لصالح الكاظمي".

وأضاف أن "صالح سيكلف الكاظمي في الساعة الـ11 من صباح يوم غد الخميس".

المصدر: RT

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