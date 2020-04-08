بارزاني يرحب بترشيح الكاظمي بدلا عن الزرفي لرئاسة الحكومة العراقية

رحب رئيس إقليم كردستان العراق، نيجرفان بارزاني، اليوم الأربعاء بترشيح رئيس جهاز المخابرات الوطني العراقي، مصطفى الكاظمي، لتشكيل الحكومة الانتقالية في العراق بدلا عن عدنان الزرفي.

إقرأ المزيد

وقال بارزاني، في بيان صحفي: "يواجه بلدنا العزيز ظروفا وتحديات صعبة، تتطلب من كل القوى والأطراف السياسية تجاوز خلافاتها والإسراع في الاتفاق على آلية تشكيل حكومة اتحادیة حسب الأصول الدستورية وعلى أساس توافق حقيقي يضمن استقرار الحكومة وتنفيذ التزاماتھا، وأھمھا في هذه المرحلة الوقوف أمام أخطار التحديات والأزمات المركبة التي يواجهها العراق".

وأضاف أن "رئاسة إقلیم كردستان تؤكد على إيمانها باستقرار العراق السياسي والأمني والعمل الدؤوب من أجله، وهذا يتطلب تشكيل حكومة جديدة وبدعم كافة الجهات الوطنية".

وختم بارزاني قائلا: "من هذا المنطلق نرحب بترشيح مصطفى الكاظمي لمنصب رئيس الوزراء في الحكومة الاتحادیة من قبل القوى السياسية للمكون الشيعي، وندعو الجميع الى دعمه للانتهاء من مهام تكليفه وتشكيل الحكومة وبأسرع وقت ممكن".

المصدر: RT