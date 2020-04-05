مصدر لـRT: حظوظ الزرفي تتراجع في الحصول على ثقة البرلمان

أعلن مصدر سياسي عراقي، اليوم الأحد، عن تراجع حظوظ المكلف بتشكيل الحكومة العراقية، عدنان الزرفي، في الحصول على ثقة مجلس النواب.

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وقال المصدر لـRT إن "الكتل السياسية الشيعية المعنية بترشيح رئيس الحكومة، وصلت لمرحلة رفض كبير للزرفي، وبدأت تتجه نحو الطلب منه الاعتذار عن التكليف ليتم تكليف من سيُتفق عليه".

وأضاف أن "أغلب تلك الكتل أبلغت الزرفي بأنها لن تصوت لصالحه في مجلس النواب".

وسلم رئيس الحكومة العراقية المكلف، عدنان الزرفي، أمس السبت، برنامجه الحكومي إلى مجلس النواب العراقي، فيما أعلن عن إرسال قائمة الكابينة الوزارية الجديدة لاحقا.

وفي 17 مارس الماضي، كلف الرئيس العراقي، برهم صالح، محافظ النجف الأسبق، النائب الحالي، عدنان الزرفي، بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة التي ستخلف حكومة رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي، الذي يقوم حاليا بتصريف أعمال الحكومة مؤقتا.

المصدر: RT