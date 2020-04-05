العراق.. الزرفي يؤكد ضرورة إجراء انتخابات مبكرة خلال عام من بدء عمل الحكومة

أكد رئيس الحكومة العراقية المكلف، عدنان الزرفي، اليوم الأحد، ضرورة إجراء انتخابات مبكرة خلال عام من بدء عمل الحكومة العراقية.

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وبحث الزرفي مع وفد من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الآليات الواجب اتباعها لإجراء الانتخابات المبكرة وفق منهاج الحكومة الجديدة.

وشدد رئيس الوزراء المكلف، خلال اللقاء، على ضرورة تلبية أهم مطلب رفعته ساحات التظاهر وشددت عليه المرجعية الدينية العليا والمتمثل بانتخابات مبكرة حرة ونزيهة تضمن تمثيلا نيابيا عادلا لكل العراقيين.

كما أبرز الزرفي أهمية اتباع المعايير الدولية بالاستعانة بالأمم المتحدة لتحقيق هذا المطلب الأساسي خلال مدة لا تتعدى سنة واحدة من تاريخ بدء عمل الحكومة.

وتعهد رئيس الوزراء العراقي المكلف "بأن تعمل الحكومة الجديدة على استعادة هيبة الدولة وفرض سلطة القانون لتوفير الأجواء الملائمة لهذه الانتخابات".

المصدر: RT