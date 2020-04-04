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العراق.. الزرفي يسلم برنامجه الحكومي ويعلن عن إرسال كابينته للبرلمان قريبا

أخبار العالم العربي

العراق.. الزرفي يسلم برنامجه الحكومي ويعلن عن إرسال كابينته للبرلمان قريبا
Reuters
البرلمان العراقي
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سلم رئيس الحكومة العراقية المكلف، عدنان الزرفي، اليوم السبت، برنامجه الحكومي إلى مجلس النواب العراقي، فيما أعلن عن إرسال قائمة الكابينة الوزارية الجديدة لاحقا.

وجاء في وثيقة حصلت عليها "RT" مرسلة من الزرفي إلى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي: "نرسل إليكم المنهاج الوزاري بغية عرضه على المجلس وفسح المجال للسادة أعضاء مجلس النواب للاطلاع عليه، وسيتم لاحقاً إرسال أعضاء الكابينة الوزارية وفقاً للمدة الدستورية".

وفي السابع عشر من مارس الماضي كلف الرئيس العراقي برهم صالح، محافظ النجف الأسبق، النائب الحالي، عدنان الزرفي، بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة التي ستخلف حكومة رئيس الوزراء المستقيل عادل مهدي الذي يقوم حاليا بتصريف أعمال الحكومة مؤقتا.

المصدر: RT

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