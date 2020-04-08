ضبط متحرش بقاصرات في عسير السعودية

أفادت وسائل إعلام سعودية اليوم الأربعاء، بأن قوات الأمن اعتقلت متحرشا بقاصرات في عسير، جنوب غربي المملكة.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير، المقدم زيد محمد الدباش، بأنه "إثر تداول مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت تحرش شخص بقاصرات بألفاظ ذات مدلولات وإيحاءات خادشة للحياء، وطلبه منهن التصوير له وتباهيه بأفعاله والمجاهرة بها، تمكنت الجهات الأمنية من تحديد هويته والقبض عليه".

وأضاف المقدم زيد محمد الدباش أن "الشخص الذي اعتقل مواطن في العقد الثاني من العمر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة".

المصدر: وسائل إعلام سعودية