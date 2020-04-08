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محافظة النجف العراقية تعتذر عن استقبال الزائرين بسبب كورونا

أخبار العالم العربي

محافظة النجف العراقية تعتذر عن استقبال الزائرين بسبب كورونا
Reuters
النجف - العراق
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أعلنت شرطة محافظة النجف، وسط العراق، اليوم الأربعاء، اعتذارها عن استقبال الزائرين بسبب تفشي فيروس كورونا.

وذكرت مديرية شرطة المحافظة في بيان مقتضب: "نعتذر عن استقبال أي زائر بمناسبة زيارة النصف من شهر شعبان تلافيا لخطر الإصابة بفايروس كورونا".

وزيارة النصف من شعبان، تصادف ذكرى ولادة الإمام المهدي، آخر أئمة الشيعة الاثني عشرية الذين يلقبونه بـ"المُنتظر"، حيث يعتقدون بغيبته وخروجه آخر الزمان.

وكانت دائرة صحة محافظة النجف أعلنت أمس الثلاثاء، تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

المصدر: RT

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