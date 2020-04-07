عدد إصابات كورونا في قطر يتجاوز الـ 2000 حالة

أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد تجاوز الـ 2000 حالة.

وأشارت معطيات وزارة الصحة، التي نشرتها اليوم الثلاثاء، إلى أن عدد المصابين الجدد خلال الـ 24 ساعة الأخيرة بلغ 225 شخصا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2057 شخصا.

آخر مستجدات فيروس كورونا في قطر



Latest update on Coronavirus in Qatar#سلامتك_هي_سلامتي#YourSafetyIsMySafetypic.twitter.com/N7PUss5AFS — وزارة الصحة العامة (@MOPHQatar) April 7, 2020

وتم كذلك تسجيل حالتي وفاة جديدتين، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 6 حالات.

وأكدت الوزارة أيضا تعافي 19 شخصا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، ووصول العدد الإجمالي للمتعافين إلى 150 شخصا.

ولا يزال 1901 شخص يخضعون للعلاج، فيما تم فحص ما مجموعه 41818 شخصا، منهم 3710 أشخاص خلال اليوم الأخير.

المصدر: RT