مصر.. وفاة شاب بفيروس كورونا في إيطاليا (صورة)

أعلنت الجالية المصرية في إيطاليا، عن وفاة شاب مصري جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد، ليكون سابع حالة وفاة لمصري هناك بسبب الفيروس.

وأشارت المصادر، إلى أن الشاب ويدعى شريف فرج، ينحدر من محافظة الفيوم في إحدى النواحي التابعة لقرية تطون في محافظة الفيوم غربي القاهرة.

ومن المقرر دفن المواطن المصري في مقابر خصصت لدفن المصابين من ضحايا فيروس كورونا من المسلمين.

وبهذه الحالة يرتفع إجمالي وفيات فيروس كورونا من المصريين في الخارج إلى 12 حالة، في إيطاليا 7 وفيات، والولايات المتحدة 3 وفيات، وإلى حالتي وفاة في بريطانيا.

ناصر حاتم - القاهرة

المصدر: RT