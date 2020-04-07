 
مباشر

مصر.. وفاة شاب بفيروس كورونا في إيطاليا (صورة)

أخبار العالم العربي

مصر.. وفاة شاب بفيروس كورونا في إيطاليا (صورة)
Reuters GUGLIELMO MANGIAPANE
الطواقم الطبية تنقل مصابا بكورونا في إيطاليا - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nm3z

أعلنت الجالية المصرية في إيطاليا، عن وفاة شاب مصري جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد، ليكون سابع حالة وفاة لمصري هناك بسبب الفيروس.

وأشارت المصادر، إلى أن الشاب ويدعى شريف فرج، ينحدر من محافظة الفيوم في إحدى النواحي التابعة لقرية تطون في محافظة الفيوم غربي القاهرة.

ومن المقرر دفن المواطن المصري في مقابر خصصت لدفن المصابين من ضحايا فيروس كورونا من المسلمين.

مصر.. وفاة شاب بفيروس كورونا في إيطاليا (صورة)الشاب المصري المتوفي شريف فرج

وبهذه الحالة يرتفع إجمالي وفيات فيروس كورونا من المصريين في الخارج إلى 12 حالة، في إيطاليا 7 وفيات، والولايات المتحدة 3 وفيات، وإلى حالتي وفاة في بريطانيا.

ناصر حاتم - القاهرة

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا