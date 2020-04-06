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وفاة عالم مصري بارز بعد إصابته بفيروس كورونا

أخبار العالم العربي

وفاة عالم مصري بارز بعد إصابته بفيروس كورونا
Reuters
كورونا - أطباء
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قالت رئيسة الاتحاد العام للمصريين في الخارج فرع انجلترا، مرفت خليل، إن البروفسير المصري الكبير سامي شوشة توفي في لندن بعد إصابته بفيروس كورونا.

وفاة عالم مصري بارز بعد إصابته بفيروس كورونا
RT
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وأوضحت خليل في تصريحات لـRT أن الطبيب المصري توفي بعد معركة استمرت أسبوعين مع المرض، عن عمر يناهز 79 عاما، حيث كان استشاريا في علم أمراض الأنسجة وزميلا باحثا في مستشفى تشارينج كروس وكلية إمبريال كوليدج للطب بلندن.

وأشارت إلى أن العالم المصري توفي يوم الجمعة الماضي، وترك الطبيب المصري خلفه ابنتان وزوجته.

المصدر: RT

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