وفاة مواطن مصري بفيروس كورونا في نيويورك (صورة)

قال نشأت زنفل أحد أعضاء الجالية المصرية في نيويورك، إن أحد المواطنين المصريين ويدعى أنطون سمعان توفي نتيجة إصابته بفيروس كورونا.

RT

وأوضح زنفل أن المواطن المصري الذي توفي بالفيروس، كان يعمل في مجال المقاولات ومهاجرا منذ مدة طويلة ويعيش بمفرده.

وأشار إلى أن لديه أولادا لكنهم يعيشون في مناطق متفرقة من أمريكا، وأن إصابته بالفيروس جاءت بعد جلوسه في أحد المقاهي، وكان يرغب بشدة في الفترة الأخيرة في زيارة مصر لكن القدر لم يمهله.

ناصر حاتم

المصدر: RT