 
مباشر
عاجل
وزير الداخلية الكويتي: مجلس الوزراء يقرر عزل منقطتي جليب الشيوخ والمهبولة عزلا كليا

وفاة مواطن مصري بفيروس كورونا في نيويورك (صورة)

أخبار العالم العربي

وفاة مواطن مصري بفيروس كورونا في نيويورك (صورة)
Reuters
كورونا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nlrv

قال نشأت زنفل أحد أعضاء الجالية المصرية في نيويورك، إن أحد المواطنين المصريين ويدعى أنطون سمعان توفي نتيجة إصابته بفيروس كورونا.

وفاة مواطن مصري بفيروس كورونا في نيويورك (صورة)
RT
المواطن المصري الذي توفى بكورونا

وأوضح زنفل أن المواطن المصري الذي توفي بالفيروس، كان يعمل في مجال المقاولات ومهاجرا منذ مدة طويلة ويعيش بمفرده.

وأشار إلى أن لديه أولادا لكنهم يعيشون في مناطق متفرقة من أمريكا، وأن إصابته بالفيروس جاءت بعد جلوسه في أحد المقاهي، وكان يرغب بشدة في الفترة الأخيرة في زيارة مصر لكن القدر لم يمهله.

ناصر حاتم

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا