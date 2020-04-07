مصر.. السيسي يتحدث عن مواجهة الأشرار

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن "مواجهة الأشرار لن تنتهى ومصرون على أن نعيش أحرارا"، مشيرا إلى أن الأشرار يستهدفون مصر والمصريين وليس شخص السيسي.

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وأشار إلى أن "الشائعات لن تنتهي وهذه سياسة الأشرار من خلال التشكيك في الدولة والسعي إلى خفض معنويات المصريين".

وتابع: "إذا أردنا مصر خالية من الأشرار علينا الابتعاد عن الشائعات"، مشيرا إلى أن "الدولة المصرية تتعرض للشائعات من أهل الشر على مدار السنوات الماضية ويتم التشكيك في كافة القرارات والإجراءات".

ونوه بأنه حرص على عدم تخويف او بث القلق والخوف للناس في ظل أزمة فيروس كورونا، مضيفا: "سنعبر جميعا تحدي مواجهة فيروس كورونا، وذلك من خلال تعاوننا جميعا بعضنا البعض، حتى تنجح مصر في تجاوز آثار هذا الفيروس".

المصدر: وسائل إعلام مصرية