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مصر تعلن رفع درجة الاستعداد في المستشفيات العسكرية

أخبار العالم العربي

مصر تعلن رفع درجة الاستعداد في المستشفيات العسكرية
Reuters
مسشتفى المعادي العسكري
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أعلن رئيس هيئة الإمداد والتموين بالقوات المسلحة المصرية اللواء أركان حرب، وليد حسين أبو المجد، رفع درجة استعداد 45 مستشفى عسكريا.

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السيسي يتفقد معدات الجيش المصري لمواجهة فيروس كورونا

وأشار في كلمته خلال تفقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لعناصر ومعدات القوات المسلحة المخصصة لمواجهة فيروس كورونا، اليوم الثلاثاء، إلى أنه تم تخصيص 22 مستشفى عزل، وتجهيز أربعة مستشفيات ميدانية متنقلة، وتجهيز ألف عربة إسعاف، وتخصيص طائرات لإخلاء الحالات الحرجة.

وأوضح أن هيئة الإمداد والتموين تنسق مع أجهزة القيادة العامة للقوات المسلحة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمعاونة أجهزة الدولة في مواجهة فيروس كورونا.

وأشار إلى مشاركة الهيئة في أعمال التعقيم والتطهير، وإنتاج الماسكات والبدل الواقية، مضيفا أنه تم توفير احتياطي من السلع الغذائية، لتوزيعها على محافظات الجمهورية، لتخفيف العبء عن المواطن المصري.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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